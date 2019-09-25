Вашингтон, , 10:13 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера шестого сезона сериала «Черная комедия». Сюжет картины вращается вокруг одного из членов совета директоров крупной компании. У главного героя есть все: успешная карьера, красивые и здоровые дети, а также роскошный дом в престижном районе. Тем не менее, однажды он решает изменить свои приоритеты.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Энтони Андерсон, известный по «Суета и движение», «Пожизненно», «Трансформеры», «Отступники», «Бесстыжие» и «Щит», Лоренс Фишберн, знакомый зрителям по кинолентам «Матрица», «Таинственная река», «Ребята с улицы» и «Двадцать одно», обладательница премии «Золотой Глобус» Трейси Эллис Росс, сыгравшая в «Брод Сити», «Черная практика», «Сью» и «Портландия», а также Питер Маккензи, Маркус Скрибнер, Майлз Брауни Марсаи Мартин.

Шоураннером шестого сезона выступила Кортни Лилли, подарившая миру сериалы «Все ненавидят Криса» и «Захватчик ЗИМ». Команду исполнительных продюсеров возглавил Питер Саджи, участвовавший в создании картины «Город хищниц». Работу над сценарием вели Кенья Берриси Линдси Шокли. Режиссерами стали Антон Кроппер, Кен Уиттингэми Линда Мендоса.