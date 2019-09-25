Нью-Йорк, США, , 09:40 — REGNUM «Метрополитен-опера» и испанский тенор Пласидо Доминго разорвали многолетнее сотрудничество, сообщает издание Billboard.

По данным издания, 24 сентября «Метрополитен-Опера» сделала заявление, в котором говорится, что Пласидо Доминго добровольно согласился отменить все запланированные выступления после обвинений в сексуальных домогательствах.

Партию Макбета в опере «Макбет» Джузеппе Верди на сцене оперы исполнит серб Желько Лучич. Вместе с ним выступит народная артистка РФ Анна Нетребко.

13 августа 2019 девять женщин обвинили тенора в сексуальных домогательствах, которые происходили начиная с 1980-х годов. По их словам, певец предлагал им за это свое покровительство и продвижение в карьере. 5 сентября еще 11 женщин выдвинули свои обвинения против певца.

Следующее запланированное выступление Доминго должно состоятся в опере в Цюрихе 13 октября, судьба этой постановки пока неизвестна. Ранее стало известно, что сразу три театра США отменили осенние выступления тенора.