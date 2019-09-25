Москва, , 09:37 — REGNUM Дочь Анастасии Заворотнюк Анна выпустила обращение к журналистам, пост размещен в ее аккаунте в «Инстаграм» 24 сентября.

Анна Заворотнюк призвала СМИ прекратить спекулировать вымышленными сенсациями и ответственно относится к фактам. Заявления СМИ том, что Андрей Малахов предлагал ей 15 миллионов рублей за интервью, она назвала «абсолютным фейком». Анна также написала, что «ложь ради хайпа — невыносима».

Напомним, 13 сентября в СМИ появилась информация, что Анастасия Заворотнюк в критическом состоянии находится в реанимации частной московской клиники. Тогда же представитель актрисы Стас Харитонов опроверг все слухи, сославшись на полученное смс от артистки, в которой она назвала все «бредом».

Официального заявления о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк от ее близких до сих пор не сделано.