Москва, , 09:30 — REGNUM 25 сентября в Государственном историческом музее открывается выставка «Без лести предан». Она посвящена 250-летию со дня рождения графа Аракчеева, любимца Павла I и Александра I, знаковой фигуре отечественной истории и одному из наиболее мифологизированных ее персонажей.

Как отмечается на сайте ГМИ, представления современников, а также советских и российских исследователей об Аракчееве как об отрицательном историческом деятеле продолжают довлеть над общественным сознанием. Поэтому выставка поможет посетителям избавиться от исторических штампов и составить своё представление о графе Аракчееве и его роли в истории России.

Экспонаты выставки дадут возможность познакомиться с личностью Аракчеева через подлинные документы и вещи того времени. Будет рассказано о семье графа, его учебе и карьере в годы правления Павла I, о служебной деятельности при императоре Александре I, о личной жизни и благотворительных начинаниях.

Впервые будет представлен раскрытый от позднейших записей портрет домоправительницы и любовницы графа — Настасьи Минкиной. Все экспонаты впервые собраны вместе, в рамках проекта, посвященного личности выдающегося государственного деятеля России.