Вена, , 10:25 — REGNUM Фестиваль современного искусства Vienacontemporary пройдет с 26 по 29 сентября в Вене, Австрия. В проекте примут участие галереи из 25 стран, в том числе из России. Об этом сообщает официальная страница фестиваля в Фейсбуке.

Vienacontemporary проходит ежегодно, принимая примерно по 30 000 посетителей каждый год. 100 галерей из Центральной и Восточной Европы соберутся в венском Маркс Халле и представят сотни работ известных и начинающих художников.

На выставке московская галерея pop/off/art представит работы Юрия Злотникова и Александры Панкиной. Стенд расположится в одной из самых увлекательных зон на ярмарке — Explorations, в которой галереи представят наиболее интересных, но не известных широкой публике мастеров.