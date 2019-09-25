Москва, , 13:06 — REGNUM Новая выставка Павла Полянского под названием «Walls» открылась в московской галерее Askeri. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Павел Полянский — российский художник, за плечами которого немало персональных выставок и коллективных проектов. Работы Полянского очень сдержанны в цветовых решениях — доминируют серый и оттенки сепии. Такая техника создания изображения в некоторых традициях классифицируется как «гризайль».

В новой выставке художник рассматривает тему влияния технологического прогресса на жизнь современного человека через призму гиперреализма. Где кончается реальность и начинается выдуманный нами или разработчиками видеоигр мир? Есть ли между ними грань — «стена»?