Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Американская панк-рок-группа Blink-182 выпустила свой новый студийный альбом Nine. Продюсерами альбома выступили Фаррелл Уильямс, Тим Пагнотта и Джон Фелдман. Об этом сообщает официальный Instagram-канал группы.

Blink-182 была основана в 1992 году в северном пригороде Сан-Диего. Группа получила мировую славу с выходом альбома Enema of the State в 1999 году, который занял 9-е место в Billboard 200 и стал мультиплатиновым. Последующий альбом группы Take Off Your Pants and Jacket (2001) возглавил хит-парады в США, Канаде и Германии.

Nine — восьмой по счету альбом группы, написанный вскоре после завершения тура презентации предыдущего релиза California (2016). Мрачная лирика новой пластинки обусловлена событиями в мире и борьбой фронтмена группы Марка Хоппуса с депрессией. Альбом положительно встречен критиками, отмечается, что группа вышла на новый уровень в звучании.