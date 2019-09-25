Москва, , 12:27 — REGNUM Квартира семьи Маяковских в Студенецком переулке открылась для посетителей спустя 50 лет консервации. Об этом сообщает Официальный сайт Мэра города Москвы.

Обстановку квартиры восстановили по фотографиям и воспоминаниям современников, чтобы посетители смогли погрузиться в атмосферу второй половины ХХ века и познакомиться с бытом семьи Маяковских. Людмила Маяковская получила квартиру в конце 1927 года от Трехгорной мануфактуры и в 1972 завещала её Музею Маяковского вместе со всей обстановкой и предметами быта.

Квартира в Студенецком переулке стала второй площадкой Государственного музея В.В. Маяковского, рассказывающей о семье поэта. Первая — «Квартира на Большой Пресне» — посвящена Патриции Томпсон, американской дочери Владимира Маяковского.