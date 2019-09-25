Санкт-Петербург, , 12:39 — REGNUM В Эрмитаже впервые за историю музея проходит выставку шпалер из собственной коллекции. В экспозиции вошло 20 экспонатов, представляющих европейское шпалерное ткачество. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Экспозиция шпалер XIX—XX века знакомит зрителя с важной отраслью текстильного ремесла и расширяет представление об изобразительном искусстве этого периода. Некоторые из них поступили в музей из собрания императорского дома и украшали Зимний дворец, другие — из российских частных коллекций.

В центре выставки «Шпалеры XIX—XX веков в собрании Эрмитажа» — единственная в России шпалера «Поклонение волхвов» из мастерской Уильяма Морриса, вытканная в 1890 году, серия шелковых шпалер французской фирмы Braquenié, заказанная Николаем II для Зимнего дворца и недавно приобретенный ковер Жана Люрса «Блеск огня».

Выставка продлится до 12 января 2020 года.