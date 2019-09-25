Москва, , 09:57 — REGNUM Московский музей современного искусства и Музей Вадима Сидура представляют персональную выставку Владислава Кручинского «Свободный Коптеволенд». Об этом сообщает официальный сайт ММОМА.

Выставка рассказывает о происхождении территории Освобожденного Сообщества Свободного Коптеволенда, района который в одностороннем порядке вышел из состава РФ в начале 2012 года, и через шесть месяцев необъяснимым образом исчез.

Владислав Кручинский рассказывает фантастическую историю отдельно взятой городской территории, которая с помощью единого радикального решения преобразовалась в подобие утопии. Художник представит тотальную инсталляцию, которая описывает инфраструктуру, политическое устройство и достопримечательности Свободного Коптеволенда.

Выставка продлится до 27 октября.