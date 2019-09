Токио, , 08:35 — REGNUM Стала известна дата выхода второй части популярной игры в жанре зомби-апокалипсиса The Last of Us. Компания Sony 24 сентября опубликовала на YouTube-канале PlayStation новый трейлер игры.

В описании к видео администрация канала сообщила, что релиз The Last of Us 2 на PS4 запланирован на 21 февраля 2020 года. В ролике фанатам игры раскрыли новые детали сюжета.

Напомним, первая часть The Last of Us вышла на PS3 в июне 2013 года. В июне 2019 года Sony сообщила, что в мире было продано уже более 19 млн копий игры.

