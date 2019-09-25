Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Операционная система Windows 10 уже установлена на более чем 900 млн устройств. Об этом 24 сентября сообщил на своей странице в Twitter менеджер Microsoft Юсуф Мехди.

Он отметил, что рекордное количество установок Windows 10 было произведено за последние 12 месяцев. Мехди добавил, что эта ОС используется не только на ПК, но и на таких устройствах, как HoloLens, Xbox, Surface Hub и других.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в сентябре 2019 года доля Windows 10 на рынке превысила 50%. Стоит отметить, что изначально Microsoft рассчитывала добиться таких результатов через два или три года после выхода ОС (релиз Windows 10 состоялся в июле 2015 года).

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