Москва, , 08:22 — REGNUM Дуэт Денберел Ооржак и Татьяны Меженцовой представит Россию на «Детском Евровидении» в Гливице 24 ноября 2019 года. Об этом сообщил в официальном аккаунте Академии Игоря Крутого в «Инстаграм».

Дуэт набрал 941 бал на отборочном концерте, который прошел в московском «Вегас Сити Холле» 24 ноября. Участникам было необходимо исполнить песню в жанре поп-музыки на государственном языке, выпущенную не позднее 1 мая 2019 года. Ооржак и Меженцева победили по результатам голосования профессионального жюри, а также интернет-голосования. Всего в конкурсе приняли участие 11 претендентов в возрасте от 9 до 14 лет.

«Детское Евровидение» проводится с 2003 года, принять участие в нем могут певцы не старше 15 лет из стран Европейского вещательного союза. В 2017 на конкурсе, который проходил в Грузии, победила российская исполнительна Полина Богусевич с композицией «Крылья».