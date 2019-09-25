Москва, , 07:59 — REGNUM В Минкульте РФ назвали ошибкой публикацию «Культурного норматива школьника». Об этом 24 сентября сообщил канал Рен-ТВ со ссылкой на заместителя министра культуры Аллу Манилову.

Чиновник пояснила, что опубликованный на сайте ведомства список был составлен на основе мнений различных экспертов, а исполнители «арифметически» подобрали их для списка.

«Наши сотрудники сделали колоссальную ошибку», — сказала Манилова, добавив, что ни она, ни глава ведомства Владимир Мединский ничего не знали о составлении и публикации этого «Культурного норматива».

Читайте также: В Ростове-на-Дону открылся VII Международный музыкальный фестиваль

Напомним, пользователей сети, обнаруживших на сайте Минкульта «Культурный норматив школьника», удивило то, что в нем присутствуют песни таких групп, как ABBA, Nirvana, Queen, Рink Floyd и других. Программу культурных нормативов в России запустят с 1 октября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы имена участников «Детского Евровидения 2019» от России