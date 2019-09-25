Нью-Йорк, США, , 07:52 — REGNUM Интервью телеканала CNN с архиепископом Нью-Йорка кардиналом Тимоти Доланом получило статуэтку «Эмми» в категории «Интервью в прямом эфире», трансляция церемонии вручения награды велась на YouTube-канале премии.

Среди номинантов на эту премию было интервью президента России Владимира Путина Крису Уоллерсу для американского канала Fox News, которое считалось главным претендентом на победу. Оно состоялось летом 2018 года в Хельсинки, говорилось в нем об итогах американско-российского саммита, и об отношениях стран участниц.

Также на премию номинировались интервью с бывшим директором разведки США Дэна Коутса и программа, посвященная семьям мигрантов телеканала MSNBC. CNN выдвигал интервью с полицейским, в феврале 2018 года охранявшим школу во Флориде, где во время стрельбы погибли 17 человек.

Церемония вручения «Эмми» в области новостей и документального кино прошла в Нью-Йорке в Линкольн-Центре 24 сентября.