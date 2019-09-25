Москва, , 07:38 — REGNUM На предстоящем конкурсе «Детское Евровидение 2019» Россию будут представлять Татьяна Меженцева и Ооржак Денберел. Национальный отбор прошел 24 сентября в концертном зале «Вегас Сити Холл» расположенном в ТРК «Vegas Крокус Сити».

Дуэт Меженцевой и Денберела из Кызыла (Республика Тыва) набрал наибольшее количество баллов (941), сообщили РИА Новости. На будущем конкурсе они споют песню «Время для нас».

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Напомним, 17-й конкурс «Детское Евровидение 2019» пройдет 24 ноября 2019 года в городе Гливице (Польша). Ранее ИА REGNUM сообщило, что Максим Ержан будет представлять на нём Казахстан.

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