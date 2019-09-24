Екатеринбург, , 18:48 — REGNUM С 27 по 29 сентября в Свердловской области пройдёт кинофестиваль «Дни турецкого кино», проводимый в рамках перекрестного Года культуры и туризма России и Турции. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

В ходе кинофестиваля зрители увидят шесть турецких картин с субтитрами на русском языке, одним из самых ожидаемых картин является фильм «Эртугрул 1890», повествующая о взаимной помощи двух стран. В первом случае команда турецкого корабля, терпящего крушение в Японском море, была спасена японскими моряками, а через сто лет турецкие моряки в срочном порядке эвакуировали граждан Японии из Тегерана.

По замыслу организаторов фестиваля показ турецких картин расширит понятие россиян о турецкой культуре, что в конечном итоге обогатит культурные связи двух стран.