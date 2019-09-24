Москва, , 18:36 — REGNUM Известный российский режиссёр авторского кино Алексей Герман в своём новом фильме про военных летчиков в блокадном Ленинграде собирается отразить эпизод из постановки Театра музыкальной комедии, которая игралась труппой во время блокады Ленинграда. Об этом сообщает ТАСС.

Режиссёр утверждает, что о многих вещах, о которых он собирается рассказать в своей новой картине, ещё не рассказал ни один режиссёр. Так, Герман собирается отснять сцену с постановкой спектакля Театра музыкальной комедии, который не прерывал свою работу во время блокады, хотя спектакли и прерывались по шесть-семь раз в одном и том же месте.

Алексей Герман посвятил в свой замысел работников театра, те согласились предоставить ему материалы о работе легендарной блокадной труппы театра.