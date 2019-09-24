Великий Новгород, , 18:11 — REGNUM Система рибейтов (субсидий) для зарубежных кинематографистов официально стартует уже в 2019 году, а со следующего года станет стандартной практикой. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, об этом сегодня, 24 сентября, на форуме «Россия в кадре» в Великом Новгороде заявил председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) Сергей Сельянов.

«И у Новгородской области есть все шансы завлечь иностранных кинематографистов. Им нужны не только деньги, но любовь и интерес», — заявил Сергей Сельянов.

Он поблагодарил губернатора Новгородской области Андрея Никитина за введение региональной системы рибейтов: в Новгородской области уже второй год компенсируют затраты кинопроизводителям, снимающим фильмы на её территории. Сумма компенсации достигает 20% от затрат. В 2019 году на рибейты предусмотрено 20 млн рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, предполагается, что раздавать рибейты иностранным кинокомпаниям будет Российский экспортный центр, при этом субсидии будут получать не сами зарубежные кинематографисты, а их российские партнёры, отвечающие ряду требований.

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