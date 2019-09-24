Москва, , 18:15 — REGNUM Издательство «Новое литературное обозрение» впервые издало русский перевод книги влиятельного историка коллективной памяти Алейды Ассман «Забвение истории — одержимость историей». Об этом сообщает сайт издательства.

Книга «Забвение истории — одержимость историей» является своеобразной трилогией, посвященной мемориальной культуре позднего модерна. В первой части трилогии, получившей название «Формы забвения», Ассман описывает взаимосвязь между памятью и амнезией в социальных, политических и культурных контекстах. Следующая книга «1998 — между историей и памятью» посвящена тому, как послевоенная Германия от забвения национальной истории переходит к одержимости историей, сконцентрированной вокруг национал-социализма. В финальной работе «История в памяти» Ассман показывает, как на смену единому национальному нарративу XIX века приходят разнородные взгляды на прошлое.

Аллейда Ассман (род. 1947) — профессор университета Констанц, автор ряда работ по культурной памяти. Прежде на русский язык были переведены следующие ее труды: «Распалась связь времен?», «Длинная тень прошлого», «Забвение истории — одержимость историей».