Лондон, , 18:09 — REGNUM Арундхати Рой, Дж. М. Кутзее и Салли Руни вошли в число более 250 писателей, которые выступили с публичным заявлением в поддержку Камилы Шамси. Об этом сообщает The Guardian.

В журнале London Review of Books было опубликовано коллективное открытое письмо, призывающее вернуть Шамси ее литературную премию, поскольку политические взгляды автора не должны являться аргументом, влияющим на оценку его литературных способностей. В число присоединившихся к призыву вошли Ноам Хомски, Амит Чаудхури, Уильям Далримпл, Янн Мартел, Джанет Уинтерсон и Бен Окри и др. В письме также содержится критика действий немецкого города Дортмунд, который отказался опубликовать письменный ответ Шамси на решение о лишении ее награды.

Напомним, что в начале сентября Камила Шамси была названа лауреатом литературной премии имени Нелли Закс. Однако вскоре после этого оргкомитет принял решение отозвать награду, из-за информации о поддержке Камилой Шамси пропалестинского движения за бойкот Израиля. По мнению членов жюри премии, политическая позиция Шамси «противоречит целям и духу премии», поскольку Нелли Закс, в честь которой учреждена данная премия, была еврейкой.