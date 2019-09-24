Москва, 24 сентября 2019, 18:23 — REGNUM 23 сентября жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность) обнародовало длинный список финалистов премии 2019 года. Об этом сообщает издание Colta.
По словам организаторов, к участию в конкурсе было допущено более 300 произведений, из которых жюри отобрало 16 лучших:
- Николай В. Кононов — «Восстание» (М.: Новое издательство, 2019);
- Андрей Иванов — «Обитатели потешного кладбища» (М.: Эксмо, 2019);
- Александр Долинин — «Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар» (М.: Новое издательство, 2019);
- Кирилл Кобрин — «Поднебесный экспресс» (М.: НЛО, 2019);
- Александр Стесин — «Нью-йоркский обход» (М.: НЛО, 2019);
- Александр Скидан — «Путеводитель по N. М.» (Носорог, 2018);
- Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание» (М.: АСТ, 2019);
- Александр Ярин — «Жизнь Алексея: диалоги» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018);
- Даниил Туровский — «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (М.: Individuum, 2019);
- Мария Рыбакова — «Если есть рай» (М.: Журнал Знамя, 2018);
- Евгений Никитин — «Про папу» (М.: Издательский проект «Русский Гулливер», 2019);
- Евгений Чижов — «Собиратель рая» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019);
- Алексей Поляринов — «Центр тяжести» (М.: Эксмо, 2018);
- Павел Пепперштейн — «Тайна нашего времени» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019);
- София Cиницкая — «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019);
- Алексей Сальников — «Опосредованно» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019).
В состав жюри премии текущего года вошли: литературный критик Анна Наринская, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, филолог Татьяна Венедиктова, историк культуры Константин Богданов и журналист Юрий Сапрыкин.
На следующем этапе премии будет объявлен шорт-лист, который будет сформирован в ходе публичного обсуждения на Красноярской ярмарке книжной культуры 31 октября. Наконец, заключительный этап — финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя — пройдет в Москве в начале 2020 года.