Москва, , 18:23 — REGNUM 23 сентября жюри литературной премии «НОС» (Новая словесность) обнародовало длинный список финалистов премии 2019 года. Об этом сообщает издание Colta.

По словам организаторов, к участию в конкурсе было допущено более 300 произведений, из которых жюри отобрало 16 лучших:

Николай В. Кононов — «Восстание» (М.: Новое издательство, 2019);

— «Восстание» (М.: Новое издательство, 2019); Андрей Иванов — «Обитатели потешного кладбища» (М.: Эксмо, 2019);

— «Обитатели потешного кладбища» (М.: Эксмо, 2019); Александр Долинин — «Комментарий к роману Владимира Набокова «Дар» (М.: Новое издательство, 2019);

— «Комментарий к роману «Дар» (М.: Новое издательство, 2019); Кирилл Кобрин — «Поднебесный экспресс» (М.: НЛО, 2019);

— «Поднебесный экспресс» (М.: НЛО, 2019); Александр Стесин — «Нью-йоркский обход» (М.: НЛО, 2019);

— «Нью-йоркский обход» (М.: НЛО, 2019); Александр Скидан — «Путеводитель по N. М.» (Носорог, 2018);

— «Путеводитель по N. М.» (Носорог, 2018); Линор Горалик — «Все, способные дышать дыхание» (М.: АСТ, 2019);

— «Все, способные дышать дыхание» (М.: АСТ, 2019); Александр Ярин — «Жизнь Алексея: диалоги» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018);

— «Жизнь Алексея: диалоги» (СПБ.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018); Даниил Туровский — «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (М.: Individuum, 2019);

— «Вторжение. Краткая история русских хакеров» (М.: Individuum, 2019); Мария Рыбакова — «Если есть рай» (М.: Журнал Знамя, 2018);

— «Если есть рай» (М.: Журнал Знамя, 2018); Евгений Никитин — «Про папу» (М.: Издательский проект «Русский Гулливер», 2019);

— «Про папу» (М.: Издательский проект «Русский Гулливер», 2019); Евгений Чижов — «Собиратель рая» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной , 2019);

— «Собиратель рая» (М.: АСТ, Редакция , 2019); Алексей Поляринов — «Центр тяжести» (М.: Эксмо, 2018);

— «Центр тяжести» (М.: Эксмо, 2018); Павел Пепперштейн — «Тайна нашего времени» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019);

— «Тайна нашего времени» (М.: Музей современного искусства «Гараж», 2019); София Cиницкая — «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019);

— «Мироныч, дырник и жеможаха. Рассказы о родине» (СПБ.: Лимбус Пресс, 2019); Алексей Сальников — «Опосредованно» (М.: АСТ, Редакция Елены Шубиной, 2019).

В состав жюри премии текущего года вошли: литературный критик Анна Наринская, переводчик Агнешка Любомира Пиотровска, филолог Татьяна Венедиктова, историк культуры Константин Богданов и журналист Юрий Сапрыкин.

На следующем этапе премии будет объявлен шорт-лист, который будет сформирован в ходе публичного обсуждения на Красноярской ярмарке книжной культуры 31 октября. Наконец, заключительный этап — финальные дебаты жюри и экспертов с выбором главного победителя — пройдет в Москве в начале 2020 года.