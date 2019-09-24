Вашингтон, , 17:52 — REGNUM Руководство американского потокового сервиса Netflix объявило о начале трансляции второго сезона анимационного сериала «Разочарование». Сюжет комедии вращается вокруг бедовой принцессы Тиабини, страдающей от алкогольной зависимости, и ее двух мифических друзей, эльфа и демона. Во втором сезоне троица пытается наладить жизнь разрушенного злой волшебницей королевства, при этом попадая в абсолютно нелепые и взрывоопасные ситуации.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, на русский язык персонажей озвучивали Вероника Саркисова, Дмитрий Филимонов, Александр Коврижных, Денис Некрасов, Анастасия Лапина, Даниил Эльдаров и Олег Вирозуб.

Шоураннером выступил создатель культового анимационного сериала «Футурама» Питер Аванзино. Режиссерскую команду возглавили Уэсли Арчер, принимавший участие в таких проектах как «Рик и Морти» и «Симпсоны», Альберт Каллерос, благодаря которому свет увидела картина «Американский папаша», а также Френк Марино.