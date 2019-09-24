Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Лауреат премии «Золотой Глобус» Мишель Уильямс, получившая признание благодаря кинолентам «Остров проклятых», «Горбатая гора», «Величайший шоумен» и «Мамонт», получила премию «Эмми» за лучшую женскую роль в мини сериале американского кабельного телеканала FX «Фосси/Вердон». Сюжет биографической драмы вращается вокруг судеб известного хореографа Боба Фосси и танцовщицы Гвен Вердон, которые преобразили Бродвей. Однако, на фоне впечатляющих постановок за кулисами происходило столкновение страстных эмоций и безумных чувств.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, напарником Мишель Уильямс по съемочной площадке стал лауреат премии «Оскар» Сэм Рокуэлл, снявшийся в таких кинофильмах как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Семь психопатов», «Все путем», «Фрост против Никсона» и «Приговор».

В качестве шоураннера выступил Томас Каил, подаривший миру такие сериалы как «Две девицы на мели» и «Члены королевской семьи». Команду режиссеров возглавили Адам Бернштейн, принимавший участие в создании «Во все тяжкие», «Клиника», «Фарго», «Миллиарды» и «Лучше звоните Солу», а также Минки Спиро. Исполнительными продюсерами стали Энди Бланкенбуэлер, Дебора Кан и Бред Карпентер.