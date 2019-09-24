Вашингтон, , 19:36 — REGNUM Джаррель Джером, известный по картине «Мистер Мерседес», получил премию «Эмми» за лучшую мужскую роль в мини-сериале американского потокового сервиса Netflix «Когда они нас увидят». Сюжет социальной драмы вращается вокруг судеб пяти подростков. Компанию юношей, состоящую из афроамериканцев и латиноамериканцев, ложно обвинили в изнасиловании белой девушки. Теперь им придется отстаивать свою невиновность перед обществом, в котором процветают расизм и предрассудки.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили также Асанте Блэк, Калил Харрис, Итан Хериссе, Маркиз Родригез.

В качестве шоураннера выступила Ава ДюВерней, также работавшая над сериалом «Скандал». Команду сценаристов возглавили Джулиан Брис и Робин Суикорд, подарившая миру такие киноленты, как «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Мемуары гейши» и «Маленькие женщины». Исполнительным продюсером стал дважды лауреат премии «Оскар» Роберт Де Ниро, получивший признание благодаря таким картинам, как «Крестный отец 2», «Однажды в Америке», «Пробуждение» и «Казино».