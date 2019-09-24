Вашингтон, , 19:43 — REGNUM Сериал «Наследники» американской спутниковой и кабельной телевизионной сети HBO получил премию «Эмми» за лучший сценарий драматического сериала. Сюжет драмы вращается вокруг семьи богачей, в которой идет борьба за власть и наследство. Члены клана готовы пойти на любые меры ради того, чтобы получить желаемое.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Хиам Аббасс, сыгравшая в «Диалог с моим садовником», «Посетитель», «Бегущий по лезвию 2049», «Мюнхен» и «ОА», Николас Браун, известный по «Хорошо быть тихоней», «10 причин моей ненависти» и «Акула», Брайан Кокс, получивший признание благодаря картинам «Троя», «Орел Шарпа», «Идентификация Борна», «Превосходство Борна» и «Нюрнберг», Киран Калкин, снявшийся в «Великан», «Отец невесты», «Опасные игры», «Один дома», «Фарго» и «Фрейзер», а также Питер Фридман и Алан Рак.

В качестве шоураннера выступил Адам Аркин, подаривший миру «Фарго», «Искатель», «Сыны анархии» и «Правосудие». Работу над сценарием вели Джесси Армстронг и Элис Бирч. Исполнительными продюсерами стали Дара Неппер и актер Уилл Феррел, сыгравший в «Персонаж» и «Ночь в Роксбери».