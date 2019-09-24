Вашингтон, , 20:15 — REGNUM Джоди Комер, известная по сериалам «Мой безумный дневник», «Доктор Фостер» и «Белая принцесса», получила «Эмми» за лучшую женскую роль в телевизионной драме американской компании BBC America «Убивая Еву». Сюжет криминального триллера вращается вокруг жизни сотрудницы MI5 Евы Поластри, которая гоняется за наемной убийцей с неустойчивой психикой по прозвищу Вилланель. В процессе преследования каждая из женщин проникается странной привязанностью к своей противнице.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили дважды лауреат премии «Золотой Глобус» Сандра О, получившая известность благодаря картинам «Под солнцем Тосканы», «Красная скрипка», «Анатомия страсти» и «Клиент всегда мертв», Фиона Шоу, известная широкой аудитории по фильмам серии «Гарри Поттер», Ким Бодния, сыгравший в «Быстрые стволы», «Дилер», «Месть» и «Мост», а также Оуэн МакДоннел.

Режиссерскую команду возглавили Дэймон Томас, Джон Ист и Гарри Бредбир. Работу над сценарием вели Люк Дженнингс, Эмиральд Феннл и Фиби Уоллер-Бридж. Исполнительными продюсерами стали Адриан Келли и Ли Моррис.