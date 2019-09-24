Вашингтон, , 20:03 — REGNUM Телевизионный сериал «Озарк» американского потокового сервиса Netflix получил премию «Эмми» за лучшую режиссуру в драматическом сериале. Сюжет социальной драмы вращается вокруг нелегкой судьбы финансового консультанта, который однажды обнаружил себя по уши в долгах и был вынужден бежать вместе со своей семьей из яркого мегаполиса в тихий курортный городок. Именно здесь герой попытается исправить свое финансовое положение и разрешить множество внутренних проблем.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премии «Золотой Глобус» Джейсон Бейтман, получивший признание благодаря картинам «Хэнкок», «Мне бы в небо», «Клиника» и «Рыцарь дорог», дважды лауреат премии «Золотой Глобус» Лора Линни, известная по кинолентам «Шоу Трумана», «Жизнь Дэвида Гейла», «Шесть демонов Эмили Роуз» и «Уроки вождения», Джулия Гарнер, снявшаяся в «Хорошо быть тихоней», «Отжиг» и «Трагедия в Уэйко», а также София Хьюблиц.

В качестве шоураннера выступил сам Джейсон Бейтман. Команду режиссеров возглавили Эндрю Бернштейн, Эллен Кёрас и Дэниэл Сакхайм. Работу над сценарием вели Билл Дюбюк, Марк Уильямс и Пол Колсби.