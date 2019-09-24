Вашингтон, , 18:06 — REGNUM Руководство американской телевизионной компании ABC объявило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «Хороший доктор». Сюжет социальной драмы вращается вокруг юного и гениального хирурга. Главные особенности героя заключаются в феноменальной памяти и невероятной способности распознавать дисфункции человеческого тела. Тем не менее, у всего есть цена. В обычной жизни талантливый врач обладает разумом десятилетнего ребенка.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Фредди Хаймор, известный по кинолентам «Август Раш», «Хороший год», «Чарли и шоколадная фабрика», «Два брата» и «Волшебная страна», Николас Гонсалес, снявшийся в «Без координат», «Сознание», «Нарко» и «Анатомия страсти», Антония Томас, знакомая зрителям по сериалам «Плохие» и «Мушкетеры», а также Хилл Харпер и Ричард Шифф.

В качестве шоураннера выступил Майк Листо, подаривший миру «Как избежать наказания за убийство», «Юристы Бостона» и «Тяжелый понедельник». Команду режиссеров возглавили Эллисон Лидди, Стивен ДеПол и Сет Гордон. Работу над сценарием вели Девид Шор, участвовавший в создании сериалов «Доктор Хаус» и «Батл Крик», и Дэвид Рено. Исполнительными продюсерами стали Себастиан Ли и Шон Уильямсон.