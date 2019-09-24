Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Руководство американской национальной широковещательной компании NBC объявило о том, что состоялась премьера сериала «Городской закон блефа». Сюжет картины вращается вокруг молодой девушки адвоката, которая, пережив смерть матери, принимает решение вернуться в родной город и начать работать в юридической фирме своего отца. Преодолевая внутренние противоречия, новообразованный тандем берется за самые сложные дела и пытается изменить судебную систему США.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладатель премий «Золотой Глобус», «Сатурн» и премии «Гильдии актеров США» Джимми Смитс, получивший признание благодаря серии фильмов «Звездные войны» и сериалам «Сыны анархии», «Декстер» и «Западное крыло», а также Кейтлин МакГи, сыгравшая в «Удивительная миссис Мейзел», «Анатомия страсти», «Медики Чикаго» и «Остановись и гори».

В качестве шоураннера выступил Дин Георгарис, подаривший миру такие картины как «Жизнь Пи», «Однажды в Вегасе», «Тристан и Изольда» и «Час расплаты». Режиссерами стали обладатель «Золотой пальмовой ветви» Адам Дэвидсон, участвовавший в создании сериалов «Обмани меня», «Сообщество», «Переходный возраст», «Ад на колесах» и «Королевство», а также обладательница премии «Оскар» Джессика Ю, благодаря которой свет увидели картины «Миллиарды», «Родители», «Западное крыло» и «13 причин почему». В число исполнительных продюсеров вошли Майкил Агилар и Дэвид Джаноллари.