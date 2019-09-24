Вашингтон, , 20:33 — REGNUM Руководство американской компании CBS All Access сообщило о том, что состоялась премьера сериала «Всем встать». Сюжет криминальной драмы вращается вокруг жизни бывшего окружного прокурора Лолы Кармайкл, которую недавно назначили на должность судьи. Героиня, делая свои первые шаги в новом качестве под чутким руководством старших коллег, вскоре сталкивается с серьезным выбором между личной привязанностью и правосудием.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили Симон Миссик, знакомая зрителям по сериалам «Рэй Донован», «Скандал», «Видоизмененный углерод» и «Сосны», Джессика Камачо, снявшаяся в «Декстер», «Менталист», «Сплетница», «Касл» и «Кости», Уилсон Бетел, сыгравший в «Сорвиголова», «Поколение убийц», «Как избежать наказания за убийство» и «Мыслить как преступник» и Марг Хельгебергер, получившая признание благодаря кинолентам «Собачья жизнь 2», «Плохие парни», «У ковбоев так принято» и «Эрин Брокович».

В качестве шоураннера выступил Грег Споттисвуд, подаривший миру такие картины, как «Потерянный в снегах», «Горячая точка» и «Конец игры». Режиссуру возглавил Майкл М. Робин. Исполнительными продюсерами стали Рональд Чонг, Леонард Голдштейн, Сунил Наяр и Лидия Вудворд.