Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Руководство американской телевизионной сети Fox Broadcasting Company сообщило о том, что состоялась премьера третьего сезона сериала «9−1-1 Служба спасения». Сюжет экшн драмы вращается вокруг различных служб, обеспечивающих сохранность жизни и безопасность граждан. Полицейские, пожарные и работники скорой помощи вместе справляются с головокружительными казусами большого города, выполняя свой долг и параллельно разрешая проблемы в личной жизни.

По сообщению американской новостной службы Deadline Hollywood, главные роли исполнили обладательница премии «Золотой Глобус» Анджела Бассетт, получившая признание благодаря картинам «Контакт», «Ребята с улицы», «Музыка сердца», «Ноториус» и «Американская история ужасов», Питер Краузе, известный по сериалам «Потерянная комната», «Грязные мокрые деньги» и «Клиент всегда мертв», Оливер Старк, снявшийся в «Лютер» и «В пустыне смерти», Аиша Хайднс, сыгравшая в «Три дня на побег», «Стартрек: Возмездие», «Нашествие» и «Остаться в живых», а также Кеннет Чои и Рокмонд Данбар.

В качестве шоураннеров выступили Бредли Букер, подаривший миру такие сериалы как «Американская история ужасов» и «Части тела», Брэд Фэлчак и Тим Майнир.