Лос-Анджелес, США, , 16:45 — REGNUM Генеральный директор Disney Роберт Айгер в своей книге рассказал об условиях сделки 2012 года между компанией и Джорджем Лукасом по франшизе «Звездные войны». Об этом 24 сентября сообщил портал Screen Rant.

Айгер сообщил, что одним из ключевых было условие о том, что в случае заключения соглашения Джордж Лукас потеряет контроль над принятием творческих решений. Он пообещал Лукасу, что кинокомпания будет готова выслушивать его идеи, однако она не будет обязана следовать им.

Роберт Айгер отметил, что покупка черновиков Лукаса была ошибкой, поскольку тот воспринял это как «молчаливое обещание» того, что им дадут ход. И как только стало ясно, что франшиза движется в ином направлении он был «разочарован».

Читайте также: Создатели «Оно 2» потратили при съемках одной сцены 19 тыс. литров крови

Напомним, Джордж Лукас продал Disney права на «Звездные войны» за $4 млрд. Половину он получил деньгами, а половину — акциями компании. Тогда режиссер, продюсер и сценарист сказал, что пришло время передать франшизу новому поколению кинематографистов.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Disney назвал свой любимый фильм Marvel