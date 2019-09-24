24 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Николай Чеканов, , 16:19 — REGNUM Новые российские спальные районы называются районами лишь по инерции. На деле это города, только с приставкой «квази». Население таких мест может превышать 25 000 человек, однако там отсутствуют базовые атрибуты городской жизни. И именно такими новообразованиями, размывая понятие города и пригорода, растут российские агломерации.

В район только один въезд-выезд. Первые муралы, раскрывающиеся перед въезжающими людьми Николай Чеканов © ИА REGNUM

Квазигорода стоят на арендованной земле и спроектированы по нижним порогам нормативов. Их ткань состоит из плотно стоящих жилых домов в 17 и более этажей. Главные улицы неотличимы от миниатюрных домовых проездов. Всё заставлено личными автомобилями. Из общественных зданий — только школы и детские сады. Нет ничего, что несло бы в себе эстетику.

Новая Трёхгорка — именно такой квазигород, стоящий в 19 километрах от центра Москвы. Ему 9 лет, и он заселялся со скандалами, подменой проектов и отсутствующей социальной инфраструктурой. До августа 2019-го из квазигорода шли сплошь негативные новости, но он достраивался и наконец был сдан. И неожиданно стал площадкой огромного эксперимента.

Весь август фасады, тепловые пункты, образовательные учреждения и заборы Новой Трёхгорки расписывались 60 художниками из 16 стран мира и разных городов России. Художники не были стеснены в площадях, средствах и темах. Новая и проблемная среда оказалась подходящей площадкой для тотальной художественной атаки, появления муралов (полнофасадных росписей) и граффити. Художники учитывали колористические решения домов и просчитали перспективы. Теперь въезжающий в район человек захватывается гигантской выставкой и становится путешественником по монументальному пространственно-визуальному ряду.

Невыразительные дома И-155 муниципальных модификаций оказались подходящими полотнами для фресок с гуманистическими сюжетами. Кураторы фестиваля назвали перекличку фресок «культурным кодом». Подобный художественный эксперимент не имел аналогов в масштабности и площадях муралов. 30 фасадов площадью 57×14 метров и сотни других поверхностей сложились в 35 000 квадратных метров искусства. Отдельные работы дорисовываются прямо сейчас, в конце сентября.

Теперь квазигород надолго расцвечен высококачественными и содержательными работами, которые сказываются на восприятии его силуэта и геометрии и видны даже из лайнеров, заходящих на полосы аэропорта «Внуково». Сюда стали заглядывать туристы. Здесь смягчились нравы и появилась надежда на своё особенное развитие, где недостатки становятся преимуществом. Ведь хорошо спроектированный и построенный микрорайон просто не имеет такой плотности глухих фасадов, которая сделала возможным «Городской Морфогенез» в «Новой Трёхгорке».

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