Лондон, , 16:38 — REGNUM В лондонском музее Tate Modern проходит масштабная ретроспектива культового датско-исландского художника Олафура Элиассона. На выставке в общей сложности представлены 40 работ. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Олафур Элиассон известен своей инсталляцией «The Weather project» (2003), которая стала одной из самых посещаемых в истории современного искусства — посмотреть на нее пришли более 2 миллионов человек. Работы Элиассона находятся в коллекциях крупнейших музеев современного искусства, включая Тейт Модерн, MoMA, Музей Гуггенхайма, MOCA и других.

В самой зрелищной работе новой выставки художника инсталляция «Your Uncertain Shadow» — на белой стене отражаются разноцветные тени посетителей. Так Элиассон отсылает к нефтяному кризису Исландии 70-ых, когда электричество было в дефиците — художник в полной мере прочувствовал волшебное воздействие света на человека.

Выставка продлится до 5 января 2019 года.