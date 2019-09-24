Москва, , 16:41 — REGNUM 3 декабря галерея pop/off/art представит первый в России персональный проект бельгийского художника Рика де Бу. Об этом сообщает официальный Инстаграм-канал галереи.

Рик де Бу еще в 1980-х был номинирован на множество премий в графическом искусстве и по сей день преподает это направление в престижных университетах Бельгии. Художник относится к «новым романтикам» современного искусства. Много лет он создавал черно-белые работы, написанные углем.

В экспозицию войдет графика, посвящённая Казимиру Малевичу и наследию русского авангарда. Также зрители смогут увидеть инсталляцию, воспроизводящую элементы мастерской художника.

Выставка продлится до 15 января 2020 года.