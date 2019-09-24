Лос-Анджелес, США, , 16:04 — REGNUM Кит Харингтон в интервью журналистам признался, что он так и не посмотрел финальный сезон «Игры престолов». Об этом 23 сентября сообщил портал The Wrap.

Актер отметил, что именно так он для себя «справился с полемикой», возникшей в среде фанатов по поводу сценарных решений. Актер заявил, что в создание финала сериала было вложено много труда и актеры знали, что подобная концовка является «правильной» для сюжета и персонажей, с которыми они «жили» на протяжении 10 лет.

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Напомним, часть поклонников сериала «Игра престолов» считает, что концовка шоу была испорчена сценаристами. В мае 2019 года они создали в сети петицию с просьбой переснять финальный эпизод сериала.

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