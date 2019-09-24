Вена, , 16:27 — REGNUM До 6 января в музее Альбертина в Вене проходит крупнейшая за десятилетия выставка Альбрехта Дюрера. На выставке представят более 200 работ художника. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Впервые с 2003 года ретроспектива Дюрера покажет картину «Заяц», которая дублируется точной копией в постоянной экспозиции музея. Другая культовая работа мастера Северного Возрождения — «Руки молящегося», на которой, по некоторым версиям, изображены руки самого Дюрера.

Специально для выставки привезли картину «Автопортрет в обнаженном виде», которая хранилась в мастерской Дюрера до конца его жизни. Среди других значимых работ на ретроспективе можно будет увидеть «Святого Иеронима», «Портрет мужчины», «Крыло синебрюхой сизоворонки» и «Траву».