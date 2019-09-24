Москва, , 16:53 — REGNUM Fragment Gallery представила первую в России персональную выставку американского художника Пацифико Силано «Как исчезнуть». Об этом сообщает официальный сайт галереи.

В своем новом проекте художник использует эротические журналы. Центральный концепт «Как исчезнуть» — исследование взаимосвязи между утратой и вожделением, смертью и желанием.

Художник дает новое прочтение гей-эротики, созданной со времен Стоунволла до середины 1980-х годов, времени, которое характеризуется началом эпидемии ВИЧ/СПИД. Его работы пропитаны невинностью и наивностью, их отличают эйфорические цвета, в них чувствуется аура полного освобождения.

Выставка продлится до 1 декабря. Вход 18+.