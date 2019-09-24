Лондон, , 16:23 — REGNUM В Королевской Академии Художеств в Лондоне открылась выставка скульптора Энтони Гормли. На выставке представлены работы, созданные художником за 45 лет карьеры. Об этом сообщает официальный сайт музея.

Энтони Гормли в своих работах использует различные материалы: от железа и стали до глины и даже морской воды. Скульптор известен своим работами, для создания которых он использовал собственное тело в качестве инструмента. В последние годы Гормли создает иммерсивные инсталляции, где экспонаты взаимодействуют с пространством и зрителями.

Центральные работы лондонской экспозиции — стальная пещера и металлические кущи, заполнившие один из залов. На выставке также представлены редкие объекты 1970−80х годов, графические работы и скетчи.

Выставка продлится до 3 декабря.