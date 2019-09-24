Вашингтон, , 16:14 — REGNUM Руководитель компании The Walt DIsney Роберт «Боб» Айгер назвал фильм киновселенной Marvel, которым он гордится больше всего. Им стала «Чёрная пантера», сообщил портал Comic Book 23 сентября.

Айгер заявил, что он остался в восторге не только от фильма, но и от «положительного культурного воздействия», которое он оказывает на зрителей. Глава Disney также отметил, что «Чёрная пантера» получила большее количество положительных отзывов, чем любой фильм, над которым он работал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Роберт Айгер покинул свой пост в совете директоров компании Apple. Это произошло 14 сентября 2019 года.

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