Париж, , 16:00 — REGNUM Жительница французского города Компьень случайно обнаружила, что картина, которая висела у нее над плитой стоит минимум 4 миллиона евро, сообщает The Guardian 24 сентября.

Картина оказалась старинной иконой «Христос осмеянный», по заявлению искусствоведа Эрика Туркина, она является частью большого полиптиха, созданного в ХIII веке флорентийским живописцем Чимабуэ.

Ориентировочная стоимость шедевра составляет от четырех до шести миллионов евро, она будет выставлена на аукционе Acteon в Санлисе 27 октября.