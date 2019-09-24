Лос-Анджелес, США, , 15:49 — REGNUM Создатели хоррора «Оно 2» рассказали о том, как они снимали самую кровавую сцену фильма. Об этом 23 сентября сообщил портал IndieWire.

https://twitter.com/IndieWire/status/1176458759822020608

Ныне покойный мастер спецэффектов Уоррен Эпплби (он погиб летом 2018 года на съемках второго сезона сериала «Титаны») получил для этой сцены около 5 тыс. галлонов (19 тыс. литров) искусственной крови.

Издание отмечает, что это вдвое больше, чем было использовано в похожей сцене первой части фильма «Оно» (2017). Кроме того, поскольку съемки этой сцены казались невероятно сложными, для них были построены целых три площадки.

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Напомним, в известной кровавой сцене фильма «Сияние» Стэнли Кубрика, который вышел на экраны в 1980 году было использовано всего 200 галлонов (760 литров) искусственной крови.

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