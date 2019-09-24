Цхинвал, , 15:30 — REGNUM Южная Осетия впервые примет участие в международном фестивале в Адыгее. Фестиваль будет проходить с 3 по 6 октября. Об этом 24 сентября сообщает югоосетинское информагентство «Рес».

Как рассказал директор Цхинвальского художественного училища им. Махарбека Туганова, заслуженный художник Южной Осетии, скульптор Сармат Зассеев, Южная Осетия представит 22 экспоната — работы югоосетинских мастеров декоративно-прикладного искусства и дипломные работы студентов: керамические и гипсовые изделия, резьба по дереву. Тематикой работ стал осетинский орнамент и нартский эпос.

В мероприятии примут участие представители различных регионов России, а также Турции, Сирии, Южной Осетии и Абхазии.

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