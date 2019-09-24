Москва, , 15:45 — REGNUM Настоятель храма святых благоверных князя Петра и княгини Февронии в Старом Петергофе архимандрит Нектарий (Головкин) назвал сатанинским фильм «Карамора», который планирует снимать Данила Козловский, сообщает «Русская народная линия» 23 сентября.

«Налицо богоборческое, богохульное и русофобское отношение к нашему славному прошлому. Фильм Козловского клевещет на царскую семью и перечеркивает всё достоинство наших монархов как православных отцов Отечества, а также убивает ментальность нашего народа», — цитирует архимандрита издание.

По словам священника, фильмы, которые очерняют Ивана Грозного, Распутина и царскую семью, являются частью культуры, которую можно назвать сатанинской. Отец Нектарий считает, что необходимо использовать всевозможные законные способы для пресечения на корню попыток клеветы и богохульства.

15 сентября портал HorroZone сообщил, что Данил Козловский выступит режиссером фильма «Карамора», в котором речь пойдет о связи Российского Императорского дома с тайным орденом вампиров.