Москва, , 15:10 — REGNUM Международная выставка «Мир детства» открывается в Москве 24 сентября. Это одна из самых актуальных площадок для представления новинок индустрии детских товаров и услуг. Именно здесь ведущие мировые компании демонстрируют детскую продукцию отечественного и зарубежного производства, определяющую дальнейшее развитие отрасли.

Как отмечается на сайте организаторов мероприятия, выставка демонстрирует лучшее, что могут предоставить современные технологии, чтобы сделать лучше жизнь каждого ребенка. Впервые в качестве экспонентов принимают участие «Союзмультфильм», «Мегалайсенз», СТС, российское представительство «Рейнбоу».

Одним из ярких событий выставки станет международный Фестиваль воздушных шаров. Лучшие команды художников-оформителей из разных регионов России и стран мира продемонстрируют искусство создания из воздушных шаров композиций, фигур, букетов, костюмов и многого другого. Тема этого фестиваля — «Город мастеров. 20 лет спустя».