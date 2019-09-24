Москва, , 15:07 — REGNUM 24 сентября в Музее Победы открывается уникальная передвижная выставка «Калашников. Солдат. Конструктор. Легенда», посвященная 100-летию знаменитого на весь мир конструктора-оружейника Михаила Калашникова.

Посетители увидят более 100 экспонатов, среди которых модельный ряд автоматов и пулеметов, которые спроектировал Михаил Калашников, таких как модификации охотничьего карабина «Сайга», современные образцы автоматов АК-12 и К-15, карабин со сбалансированной автоматикой SR-1.

Как отмечается на сайте выставки, особое место во временной экспозиции займут разнообразные сувениры и произведения декоративно-прикладного искусства, преподнесенные в дар Михаилу Тимофеевичу в России и за рубежом, а также награды Калашникова и персональный костюм почетного профессора Тульского государственного университета.

Передвижная выставка — это новый выставочный проект Музейно-выставочного комплекса стрелкового оружия имени М.Т. Калашникова из города Ижевска. Представленные музейные исследования и рассекреченные документы, раритетные фотографии и личные вещи конструктора позволят посетителям полнее понять масштабность таланта М. Калашникова