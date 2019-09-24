Москва, , 14:53 — REGNUM Французский певец и композитор, лидер группы Space Дидье Маруани подал новый иск против Филиппа Киркорова, сообщает 24 сентября РБК со ссылкой на пресс-служб Пресненского суда Москвы.

В иске о защите чести и достоинства в качестве ответчиков также выступают адвокат Филиппа Киркорова — Александр Добровинский, «Издательский дом «Комсомольская правда», «Ньюс Медиа» и «Телерадиокомпания «Петербург». Сумма иска — 15 миллионов рублей.

Дидье Мартин утверждает, что российская сторона обвинила его в вымогательстве, так, ранее во время одной из встреч сторон, лидера Space задержала полиция.

В 2016 году Дидье Маруани подал иск против Киркорова, обвинив его в плагиате, указав в заявлении, что песня «Жестокая любовь», которую исполняет российский певец, является переработкой его произведения «Symphonic Space Dream». Тогда Филипп Киркоров согласился выплатить французскому исполнителю компенсацию, сумма не разглашалась.