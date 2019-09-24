Лос-Анджелес, США, , 14:10 — REGNUM Джеффри Райт («Мир Дикого запада») подразнил фанатов комикс-вселенной DC после того, как в сети появилась информация, что он ведет переговоры по поводу съемок в будущем кинокомиксе «Бэтмен» Мэтта Ривза. Актер разместил соответствующую публикацию 24 сентября на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/jfreewright/status/1176254411800072192

Ривз опубликовал на своей странице фотографию из Лондона, в описании он поздравил всех фанатов с 80-летним юбилеем Бэтмена. Райт сделал ретвит этого поста, сопроводив его смайликом с моноклем.

Издание Comicbook отмечает, что подобная реакция актера сама по себе ничего значит, однако многие фанаты однозначно восприняли это как подтверждение слухов о его участии в проекте.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что Джона Хилл («Мачо и ботан», «SuperПерцы») может исполнить в предстоящем «Бэтмене» роль одного из четырех злодеев: Загадочника, Светлячка (Firefly), Двуликого (Two-Face) и Безумного Шляпника (Mad Hatter). До этого в СМИ также появилась информация, что он может сыграть Человека-Пингвина.

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