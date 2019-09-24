Бишкек, , 14:02 — REGNUM Ассоциацию историков Евразии предложил создать заместитель главы Ассамблеи народов Евразии Станислав Королев на круглом столе «Век Евразии: новый этап взаимодействия и сотрудничества» в Бишкеке, сообщает 24 сентября издание 24.kg.

Королев также поддержал идею профессора Бекбосуна Борубашова, который предложил изучить правовые нормы алтайской цивилизации. Ученый считает, что основы демократии киргизов заложены в курултае (общее собрание у тюркских народов).

Отметим, 24 сентября в Бишкеке проходит круглый стол на тему «Век Евразии: новый этап взаимодействия и сотрудничества», организованный при поддержке Ассамблеи народа Киргизии. Участники мероприятия выступили за продолжение интеграционных процессов на евразийском пространстве.